Tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir parkta arkadaşlarıyla oturan M.O. kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı.

Bu sırada şüpheli, bıçakla M.O'yu yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralı M.O'ya ilk müdahale arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerinde sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.

Aşırı kan kaybettiği tespit edilen M.O. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, eşkal bilgilerini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.