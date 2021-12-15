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Tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir parkta arkadaşlarıyla oturan M.O. kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı.

Bu sırada şüpheli, bıçakla M.O'yu yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralı M.O'ya ilk müdahale arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerinde sevk edilen sağlık ekiplerince yapıldı.

Aşırı kan kaybettiği tespit edilen M.O. ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, eşkal bilgilerini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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