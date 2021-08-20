Adana'da tartıştığı kızını bıçakla yaralayan baba tutuklandı
Adana'da, tartıştığı kızını bıçakla boğazından yaralayan kişi tutuklandı.
Adana'da, tartıştığı kızını bıçakla boğazından yaralayan kişi tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesinde, 18 Ağustos'ta tartıştığı kızı Ü.G.A'yı (24) bıçakla boğazından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.D'nin (56) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, Ü.G.A'nın Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde, İ.D. ile kızı Ü.G.A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba İ.D, bıçakla kızını boğazından yaralamıştı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılmış, müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis, kaçan zanlıyı evinin yakınında yakalamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun