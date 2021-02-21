Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
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Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

21.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:45

Adana'da sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Adana'da sokakta tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi'nde Aydın B. (26) ile kendisine lakabıyla hitap eden Samet F. (20) arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Aydın B, belindeki tabancayı gördüğü Samet F'yi polise şikayet edeceğini söyledi.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Samet F, tabancayla Aydın B'ye ateş etti.

Karnından vurularak ağır yaralanan Aydın B, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı evinde yakaladı.

Polis, olayda kullanıldığı öne sürülen ruhsatsız silahı da ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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