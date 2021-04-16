Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaömerli Mahallesi'nde Davut Ö. (37), tartıştığı Hamit G'yi (42) tabancayla yaraladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alınan Hamit G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı Davut Ö'yü olayın yaşandığı mahallede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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