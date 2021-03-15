Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi
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Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

15.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:48
Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanık "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanık "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.Ö. ve müşteki V.K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü müşteki V.K'nın sanık A.Ö'ye yolda motosikletini yavaş kullanmasını söylemesi üzerine çıkan tartışmada A.Ö'nün müşteki V.K'nın boğazına bıçak dayayıp öldürmekle tehdit ettiği ve müştekiyi bıçakla yaraladığı dikkate alınarak üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık A.Ö. olay günü çıkan tartışmada V.K'nın kendisine odunla vurduğunu belirterek, "Ben yere düşmüştüm. Yerde bana vurmaya devam etti. Bende bu sırada kendimi korumak için yanımda taşıdığım bıçağı çıkartarak rastgele salladım. Bıçak V.K'ya saplandı. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki V.K. da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık A.Ö'yü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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