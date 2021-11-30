Son dakika haber! Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haber! Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldı

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde H.K, ismi belirtilmeyen bir şüpheliyle tartıştığı sırada sırtından ve bacağından bıçaklandı.

Şüpheli, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan H.K, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kısa sürede yakaladıkları şüpheliyi Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü.

Son dakika haber! Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber! Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber! Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber! Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldı

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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