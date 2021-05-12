Adana'da tartışma üzerine silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan F.Ö'nün intihar ettiği öne sürüldü
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Adana'da tartışma üzerine silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan F.Ö'nün intihar ettiği öne sürüldü

Adana'da tartışma üzerine silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan F.Ö'nün intihar ettiği öne sürüldü
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişinin, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişilerden birini silahla öldürdüğü, diğerini yaraladıktan sonra intihar ettiği öne sürüldü.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişinin, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişilerden birini silahla öldürdüğü, diğerini yaraladıktan sonra intihar ettiği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda bir otomobilde, aralarında bekçilerin de olduğu 3 kişi alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Bu sırada aracın arka koltuğunda bulunan F.Ö. sürücü S.K'ye ve araçtan inerek kaçmaya çalışan T.K'ye ateş açtı. F.Ö'nün daha sonra aynı silahla intihar ettiği öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri F.Ö. ve S.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan T.K. ise kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de bölgeye giderek olay hakkında bilgi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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