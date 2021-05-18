Tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
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Tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da tartışma sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Adana'da tartışma sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde, Ahmet B, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerle tartıştı. Bu sırada Ahmet B. tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar sokakta oynayan 5 yaşındaki M.A.A'ya isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerce özel bir araçla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine mahalleye sevk edilen polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği bir evin bahçesine atılmış halde buldu.

Mahalleye özel harekat polisleri sevk edildi

Ahmet B'nin silahlı olduğu, bir evin bahçesinde görüldüğü ihbarı üzerine söz konusu yere özel harekat polisleri sevk edildi.

Ekipler, evin çevresinde ve bahçesindeki aramalar sırasında şüpheli bir kişiyi görünce havaya ateş açarak "dur" ihtarında bulundu ancak şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

Ekiplerin Ahmet B'yi yakalama çalışması sürüyor.

Tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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