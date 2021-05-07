Adana'da tarlasında kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı
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Adana'da tarlasında kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı

Adana'da tarlasında kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarlasında kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarlasında kenevir yetiştiren kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekirli Mahallesi'nde bir kişinin tarlasında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, 83 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince tarla sahibi N.C. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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