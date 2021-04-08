Adana'da tarladan karpuz fidesi çalındığı iddia edildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir tarladan ekili haldeki karpuz fideleri ile bir kısım sulama sisteminin çalındığı iddia edildi.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir tarladan ekili haldeki karpuz fideleri ile bir kısım sulama sisteminin çalındığı iddia edildi.

Hamzalı Mahallesi'nde üretici Beşir Toprak, karpuz ekili tarlasının yaklaşık 20 dönümlük kısmında ekili fideler ile sulama sistemlerinin yerinde olmadığını gördü.

Jandarmaya şikayette bulunan Toprak, yeniden ekim yapmak zorunda kaldığını ve 23 bin lira zararının olduğunu öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak