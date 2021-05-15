Adana'da tarlada ve damda kenevir yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evlerinin damında ve tarlada kenevir yetiştiren 4 kişi yakalandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evlerinin damında ve tarlada kenevir yetiştiren 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burhanlı ve Mercimekli mahallerinde 4 kişinin evlerinin damında ve tarlada kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 44 kök kenevir bitkisi, 2 gram Kenevir tohumu, 15 gram kurutulmuş kenevir ele geçirdi.
E.T, S.T, G.T. ve H.U gözaltına alındı.?
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu