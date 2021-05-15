Adana'da tarlada ve damda kenevir yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da tarlada ve damda kenevir yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı

Adana'da tarlada ve damda kenevir yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evlerinin damında ve tarlada kenevir yetiştiren 4 kişi yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evlerinin damında ve tarlada kenevir yetiştiren 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burhanlı ve Mercimekli mahallerinde 4 kişinin evlerinin damında ve tarlada kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 44 kök kenevir bitkisi, 2 gram Kenevir tohumu, 15 gram kurutulmuş kenevir ele geçirdi.

E.T, S.T, G.T. ve H.U gözaltına alındı.?

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Gökyüzünde aniden beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı! Görenler telefona sarıldı
Gökyüzünde aniden beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı! Görenler telefona sarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Burak Sergen Kenan Doğulu Nur Fettahoğlu
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da tarlada ve damda kenevir yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 23:24:27. #1.16#

title