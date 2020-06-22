Adana'da tarlada silahlı kavga: 1 yaralı
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Adana'da tarlada silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'da tarlada çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'da tarlada silahlı kavga: 1 yaralı
22.06.2020 05:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 05:42

Adana'da tarlada çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir tarlada karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen R.A. ile A.B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında R.A. tabancayla yaralandı. A.B. olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından merkez Yüreğir ilçesindeki özel bir hastaneye götürülen R.A, burada tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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