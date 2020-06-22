Adana'da tarlada silahlı kavga: 1 yaralı Adana'da tarlada çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Adana'da tarlada çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki bir tarlada karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen R.A. ile A.B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında R.A. tabancayla yaralandı. A.B. olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından merkez Yüreğir ilçesindeki özel bir hastaneye götürülen R.A, burada tedavi altına alındı.

Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA