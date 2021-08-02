Adana'da tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Adana'da tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Adana'da tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da bir buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Adana'da bir buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Tuzla yolu üzerindeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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