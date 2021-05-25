Adana'da tarlada çıkan yangın buğday ekili alan ile zeytin bahçesine zarar verdi
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Adana'da tarlada çıkan yangın buğday ekili alan ile zeytin bahçesine zarar verdi

Adana'da tarlada çıkan yangın buğday ekili alan ile zeytin bahçesine zarar verdi
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada saman balyalama makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan ile zeytinlikteki örtülü alan zarar gördü.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada saman balyalama makinesinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan ile zeytinlikteki örtülü alan zarar gördü.

İlçeye bağlı kırsaldaki Koyunevi Mahallesi'nde hasat edilen tarlada yapılan saman balyalama çalışması sırasında makineden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki Hikmet Onay'a ait buğday ekili alan ile Ersan Özen'e ait zeytin bahçesine sıçradı.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında yaklaşık 10 dönüm buğday ekili alan ile zeytin bahçesinin bir kısım örtülü alanı zarar gördü.

Adana'da tarlada çıkan yangın buğday ekili alan ile zeytin bahçesine zarar verdi
Adana'da tarlada çıkan yangın buğday ekili alan ile zeytin bahçesine zarar verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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