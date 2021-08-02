Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında
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Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karaisalı ile Çukurova ilçeleri sınırında, Küçükçınar mevkisindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yer ekibi sevk edildi.

Alevlerin tehdit ettiği Bozcalar Mahallesi'nde çalışma başlatan polis, anonslar yaparak yerleşim yerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

Ekiplerin yönlendirmesiyle çevredeki yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlar da bir yandan çeşitli hayvanlarını kurtarmaya çalışırken, diğer yandan ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Alevler, daha sonra kuvvetli rüzgarın da etkisiyle boşaltılan bazı yerleşim yerlerine de sıçradı.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında
Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında
Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında
Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını (2)
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