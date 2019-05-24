Adana'da tarla balıkçılığı kazandıracak

Adana'da kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 143 firmanın 60 bin ton su ürünleri üretmesi, yıllık 2,5 milyar lira katma değer ve en az 2 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor. OSB'de karides, levrek, çipura, sazan, yayın, kefal türleri, yılan balığı, yosuz tilapya, pangasus, trança gibi su ürünlerinin üretilmesi planlanıyor.

Türkiye'de bir ilk olarak kurulması planlanan Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı ve yetiştirilecek potansiyel ürün çeşitleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere gerçekleştirilen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Su Ürünleri Çalıştayı başladı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, ülkenin geçtiği zor dönemde en büyük itici gücün ihracat olduğunu belirterek, "Biz de Birlik olarak ülkemiz için elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığımızın himayelerinde Adana'nın Karataş ilçesinde Türkiye'de bir ilk olacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için çalışmaya başladık. 2018 yılında Türkiye balık ve su ürünleri sektörü olarak 84 ülkeye yaklaşık 1 milyar dolar gibi rekor seviyede ihracat gerçekleştirdik. Ama biliyoruz ki bu rakamlar ülkemizin potansiyeli için yeterli değil. Bu rakamları çok daha yukarılara taşımalıyız. İşte bu hedef için kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi'ni en etkin şekilde kullanmalıyız" dedi.

60 bin ton su ürünleri üretilecek, 2 bin kişiye istihdam sağlanacak

Tarıma Dayalı Su Ürünleri İhtisas OSB Projesi ile su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırım yapacak işletmelere yeni bir OSB kurulması ve su ürünleri sektöründeki kuruluşların aynı ihtisas organize sanayi bölgesinde toplanmasının amaçlandığını söyleyen Yamanyılmaz, "Projenin kamuya ait 6 bin 350 dönümlük alan üzerine uygulanması planlanmaktadır. Projenin tamamlanması ile birlikte alan parsellere ayrılarak, 143 adet firmanın yaklaşık 60 bin ton su ürünleri üreteceği, en az 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı düşünülmektedir. Bu Organize Sanayi Bölgesi'nde karides, levrek, çipura, sazan, yayın, kefal türleri, yılan balığı, yosuz tilapya, pangasus, trança gibi su ürünleri üretilmesi planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tarım Orman Bakanlığı Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanı Deniz Oruç da, "Bu projenin en iyiye ulaşması için birlikte gayret edeceğiz. Bu projenin altını birlikte hazırlayalım. Sektörün dönüşlerini alalım ve elimizden gelen her şeyi yapalım. Türkiye'de 37,5 milyon metrekare alana OSB kuruyoruz ve bunun 9 milyon metrekaresi Adana'da, 6 milyon metrekaresi su ürünleri OSB'miz, 3 milyon metrekarede sera OSB" dedi.

"Su ürünleri ihracatında 2023 hedefimiz 1 milyar doları yakaladık"

Tarım Orman Bakanlığı Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ise Türkiye'nin tarımda ihracatçı ülke konumunda olduğunu kaydederek, "Bu ihracattaki en önemli unsurlardan biri de su ürünleri. 2003 yılında su ürünleri Tarım Bakanlığı tarafından desteklenmeye başlanmasıyla birlikte su ürünleri üretimi yüzde 400 artarak, 2018 yılında 315 bin tona gelmiş. İhracatı da yüzde 885 oranında artarak 2023 hedefimiz olan 1 milyar doları yakalamış durumdayız. Biz bu ihracatı arttırmaya kararlıyız. Bakanımıza yılın başında söz verdik, 2019 yılı içerisinde 170 bin ton civarında yeni su ürünleri istihsal alanını üreticilerimize teslim edeceğiz. Mersin ve Aydın'daki 50 bin tonluk projelere ilave olarak Organize Sanayi Bölgesi'nin açıklarında ilave 50 bin tonluk denizde yetiştiricilik yapılacak alanın çalışmalarını da tamamlamak üzereyiz" diye konuştu.

"Mevzuat, OSB kurulmasına değil tesis kurulumuna müsaade ediyor"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, zeminin tarla balıkçılığının oluşturduğu ve dünyada organize sanayi bölgesi olarak ilk olma özelliği taşıyan su ürünleri yetiştiriciliği girişiminin Adana'nın önemli projelerinden biri olduğunun altını çizerek, "Projede Karataş'ın tarım dışı 25 bin dekar arazisini kontrollü olarak toprak havuzlarda tarla balıkçılığı yaparak değerlendireceğiz. Yaklaşık 150 firmayla yıllık ortalama 60 bin tonluk su ürünleri hedefini gerçekleştirecek, 2 bin kişiye yakın istihdam sağlayacak ve yıllık 2,5 milyar TL katma değer elde etmiş olacağız. Hem istihdama hem ihracata hem de cari açığın kapatılmasına doğrudan katkıda bulunmuş olacağız. Projenin önünde duran yasal engellerin aşılması noktasında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerekli girişim ve yazışmaları yaptığımızı belirtmek istiyorum. Yasal mevzuat tesis kurulumuna müsaade ederken OSB kurulmasına müsaade etmiyor. İnşallah bu olumsuzlukları aşacak ülkemize, milletimize, Adanamıza katkı sağlayacak bu projeyi hayata geçireceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA