ADANA'DA TARIM İŞÇİLERİNİN ERKENCİ PATATES HASADI MESAİSİ BAŞLADI
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ADANA'DA TARIM İŞÇİLERİNİN ERKENCİ PATATES HASADI MESAİSİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da kısıtlamadan muaf olan tarım işçileri, erkenci patates hasadı yapıyor.

ADANA'da kısıtlamadan muaf olan tarım işçileri, erkenci patates hasadı yapıyor. Gece 3'ten beri tarlada çalıştıklarını belirten işçi başı İsa Dikici, "Gerekirse öğleden sonraya kadar çalışmayı sürdürüp elimizden geleni yapıyoruz. Pandemi nedeniyle yarı kapasite şekilde işlerimizi yürütüyoruz? dedi.

Türkiye genelinde 29 Nisan'da başlayan, 17 Mayıs'ta sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tarım işçileri, Adana'nın Çukurova ilçesinde sabahın erken saatlerinde tarla ve bahçelerde iş başı yapıyor. Erkenci patates hasadı yapan işçiler kısıtlamalarda çalıştıkları için memnun olduklarını söyledi. İşçiler sabaha karşı tarladaki mesailerine başlarken toplanan patatesler gün boyu gelen kamyonlara yüklenerek tezgahlara doğru yola çıkıyor. Kentte bu yıl, 55 bin dekarda ekilen patatesten yaklaşık 210 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

'ZOR SÜREÇTE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Gece 03.00'te tarlaya geldiklerini ve o saatten itibaren çalışmayı sürdürdüklerini dile getiren işçi başı İsa Dikici, yaklaşık 160 kişi çalıştıklarını kaydetti. Sıcak havanın ve oruç ayı olmasının getirdiği zorluklar olduğunu belirten Dikici, 'Günde 8-9 kamyon mal çıkarmaya çalışıyoruz. Sökümlerimiz kısıtlamada da sürüyor. İşçilerimiz bazen öğleden sonraya kadar çalışıyor. Biz bu zor süreçte elimizden geleni yapıyoruz. Pandemi nedeniyle sayımız az normalde 400 kişi çalışıyor ve 15 günde sökülecek malı 1 haftada söküyoruz' dedi.

Tarla sahibi Fuat Polat ise hiçbir patatesin, Çukurova Bölgesi'nin patatesi kadar güzel olmadığını, bu bölgedeki toprakların çok verimli olduğunu ifade etti.

ADANA'DA TARIM İŞÇİLERİNİN ERKENCİ PATATES HASADI MESAİSİ BAŞLADI
ADANA'DA TARIM İŞÇİLERİNİN ERKENCİ PATATES HASADI MESAİSİ BAŞLADI
ADANA'DA TARIM İŞÇİLERİNİN ERKENCİ PATATES HASADI MESAİSİ BAŞLADI
ADANA'DA TARIM İŞÇİLERİNİN ERKENCİ PATATES HASADI MESAİSİ BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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