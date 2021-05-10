Adana'da tarım işçilerinin çocuklarına tablet dağıtıldı
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Adana'da tarım işçilerinin çocuklarına tablet dağıtıldı

Adana'da tarım işçilerinin çocuklarına tablet dağıtıldı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tarım işçilerinin çocuklarına tablet desteğinde bulunuldu.

Adana'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tarım işçilerinin çocuklarına tablet desteğinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meyve ve sebze hasadı devam eden Adana'da ekipler tarlaları gezerek tableti olmayan tarım işçilerinin çocuklarını tespit etti.

Tableti olmadığı belirlenen çocuklara ekiplerce tablet verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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