Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı - Haberler
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Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi.

ADANA (İHA) - Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası belirlenemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüs içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç içerisinde sıkışan yaralılardan Recep E.'nin (67) hayatını kaybettiği tespit edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Recep E.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ADANA

Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

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Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi.

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