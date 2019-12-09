Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
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Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

09.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:15
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı

'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Ahmet Mumay'ın kullandığı 18 AJ 980 plakalı midibüs, merkez ilçesi Taşçı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı.


İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADANA

Kaynak: İHA
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