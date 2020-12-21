Adana'da, tarım işçilerine terör örgütü propagandası yapan 5 kişiye gözaltı

SURİYE'nin Ayn-el Arab bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdikten sonra geldikleri Adana'nın Karataş ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Ayn-el Arab bölgesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren 5 şüphelinin, bir süre önce Adana'nın Karataş ilçesine yerleştiklerini tespit etti. Şüphelilerin Tuzla Mahallesi'ndeki mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda örgüt propagandası yaptıkları bilgisini alan ekipler, harekete geçti. Çadırların bulunduğu bölgeye baskın düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çadırlarında yapılan aramalarda tabanca, 5 fişek, şarjör, 5 cep telefonu, 5 SIM kart, 3 hafıza kartı ile dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR