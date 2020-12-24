Adana'da tarım aleti hırsızlığı
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Adana'da tarım aleti hırsızlığı

24.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:22
Adana'da tarım aleti hırsızlığı

Ceyhan ilçesinde 4 tarım aletinin çalınmasıyla ilgili şüpheliler yakalandı.

Ceyhan ilçesinde 4 tarım aletinin çalınmasıyla ilgili şüpheliler yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakayalı Mahallesi'nde ikamet eden A.K'nin tarım aletlerinin çalındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden tarım aletlerinin traktörle çekilerek Ekinyazı Mahallesi'nde ikamet eden N.Ş'nin evine götürüldüğü, buradan da vinç yardımıyla kamyona yüklendiği tespit edildi.

Ekiplerin ulaştığı kamyon ve vincin sahipleri, tarım aletlerini N.Ş'den aldıklarını iddia etti.

Olayın şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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