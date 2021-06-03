Adana'da tarihi yıkım başladı
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Adana'da tarihi yıkım başladı

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- Adana'da tarihi yıkım başladı Merkez Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi'nde yıllardır süren ve bu sene çözüme kavuşan kentsel dönüşüm bölgesinde yıkım başladı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir: "Sinanpaşa'nın yeni yüzünü çok yakında göreceğiz" Adana'nın merkez Yüreğir...

- Adana'da tarihi yıkım başladı

Merkez Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa Mahallesi'nde yıllardır süren ve bu sene çözüme kavuşan kentsel dönüşüm bölgesinde yıkım başladı

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir:

"Sinanpaşa'nın yeni yüzünü çok yakında göreceğiz"

ADANA - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yıllardır süren kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu. Sinanpaşa'da kamulaştırılan binaların yıkımına başlandı.

Yüreğir'in merkezinde yıllardır kanayan yara olarak bekleyen Sinanpaşa Mahallesi kentsel yenileme süreci, Başkan Fatih Mehmet Kocaispir'in takibiyle sonuç verdi. 103 dönümlük alanı kapsayan yenileme için kamulaştırılan binalarda kepçeler yıkıma başladı.

Yüreğir Belediyesi, TOKİ ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında Başkan Kocaispir'in girişimleri sonucu TOKİ tarafından hazırlanan imar planları nisan ayında Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine alındı.

Ankara ve proje ortakları ile sıkı temas kuran Başkan Kocaispir'in girişimleri ile kentsel yenileme süreci kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı için kepçeler Sinanpaşa'ya girdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte mahalle sakinlerinin heyecanla beklediği yıkım sürecini başlatan Başkan Kocaispir, kentsel yenileme tamamlandığında Sinanpaşa'nın Yüreğir'in en değerli yeri ve vitrini olacağını söyledi.

"Çabalarımız meyvesini verdi"

Sinanpaşa'nın Yüreğir'in kapısı olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, "Sinanpaşa'da bir dönüşüm olmadan Yüreğir'in gelişeceğini, güzelleşeceğini düşünmek mümkün değil. Göreve geldiğimiz günden beri çaba harcıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ arasında daha önce yapılmış olan protokole Belediye olarak biz de ivedilikle dahil olduk. ve bu çabalarımız nihayet meyvesini verdi. Nisan ayında bir söz vermiştik, söz verdiğimiz gibi bugün kamulaştırması tamamlanan binaların yıkımına başladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Sinanpaşa'nın durumunu aktardıklarını kaydeden Başkan Kocaispir, "Açık bir irade ortaya koyuldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza yakın ilgilileri için şükranlarımı arz ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, sürekli yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen bakanlarımız Sayın Ömer Çelik ve Jülide Sarıeroğlu'na, Sayın Valimize, İl Başkanımıza, Adana Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Sinanpaşa'nın yeni yüzünü çok yakında göreceğiz inşallah" diye konuştu.

TOKİ ihaleye çıkacak

TOKİ Başkanlığının ihaleye çıkacağını ifade eden Başkan Kocaispir şunları söyledi:

"Sinanpaşa'da yıkım çalışmaları ile birlikte TOKİ Başkanlığı da çok yakın bir zamanda 450 konutluk ihaleye çıkacak. Sinanpaşa mahallemizde modern, insanlarımıza layık bir yaşam alanı ortaya çıkacak. Kentsel yenileme tamamlandığında mahallemiz Yüreğir'in en değerli yeri ve vitrini olacak."

Yüreğir Belediyesi, Sinanpaşa kentsel yenileme sürecine Başkan Kocaispir'in çabalarıyla 2020 yılının ikinci yarısında müdahil oldu. İlk olarak mahallede kentsel dönüşümün hızlanması için TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokole Yüreğir Belediyesi de katıldı. Protokolün ardından mecliste hızlı bir şekilde karar alan Yüreğir Belediyesi, bin 600 metrekare civarındaki belediye arsasını 1 TL iz bedeli ile TOKİ Başkanlığına devretti. Bir taraftan Ankara ile de temaslarını artıran Başkan Kocaispir'in girişimleri ile Sinanpaşa'da kentsel dönüşüm süreci hız kazandı.

Adana'da tarihi yıkım başladı
Adana'da tarihi yıkım başladı
Adana'da tarihi yıkım başladı
Adana'da tarihi yıkım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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