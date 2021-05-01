Adana'da tarihi rölyef ve tapınağa zarar verildi

ADANA'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 670 metre yükseklikteki Uzunoğlan Tepesi'nde tarihi rölyef ve tapınağa zarar verildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 670 metre yükseklikteki Uzunoğlan Tepesi'nde tarihi rölyef ve tapınağa zarar verildi. Bölgede inceleme yapan Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Buyruk, "3 bin yıl boyunca doğa insanlar kadar zalim olmamış. Merhametsiz olmamış, bu kadar tahrip etmemiş. Ama insanoğlu burada ne bulacaksa bilemiyorum. Bu kabartmanın belinden yukarısını kesip, koparıp bu hale getirmiş" diyerek, tepki gösterdi.

Kozan ilçesi Ferhatlı Mahallesi'nde, Asur, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ev sahipliği yapan Uzunoğlan Tepesi'ndeki tarihi rölyef ve tapınağa zarar verildi. Yıllar önce çekilen fotoğraflarla karşılaştırıldığında, tarihi mirasın büyük bölümünün yerinde olmadığı belirtildi. Bölgede tarihçi Abdurrahman Kütük ile incelemelerde bulunan Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Buyruk değerlendirmelerde bulundu.

'VANDALLAR TARAFINDAN YOK EDİLMİŞ'Bölgenin antik dönemlerdeki isminin bilinmediğini anlatan Doç. Dr. Buyruk, "Asurlular ilk olarak bölgede bir kült alanı oluşturmuş. Buradaki kaya kabartmasının üst tarafı Vandallar tarafından parçalanıp, yok edilmiş. Alt kısmı kalmış. Burada Asur hükümdarı 3'üncü Salmanezer var. Milattan önce 859 ile 824 yılları arasında hüküm sürmüş. Demek ki buradaki kaya kabartması 859 ile 824 yılı arasında yapılmış. Asur İmparatorluğu, bir Mezopotamya imparatorluğudur. Asurlular bu tür kaya kabartmalarını sınır bölgelerine yapıyorlar. Sınırlarını belirtmek için çiziyorlar. Buraya da kabartması yapılıyor. Buradan doğrudan geçidi kontrol altında tutuyor" dedi.'BELİNDEN YUKARISINI GÖTÜRMÜŞLER'Doç. Dr. Buyruk, kayanın orijinalinde üstte kemer olduğunu, kemerin içerisinde ise uzun boylu sakallı kral figürü bulunduğunu belirterek, "Kralın ayakları görünüyor çok net bir şekilde. Sol ayak ileride, sağ ayak onun gerisinde. 3 bin yıl boyunca doğa insanlar kadar zalim olmamış. Merhametsiz olmamış, bu kadar tahrip etmemiş. Ama insanoğlu burada ne bulacaksa bilemiyorum. Bu kabartmanın belinden yukarısını kesip, koparıp bu hale getirmiş. Tarihe büyük bir haksızlık yapmışlar" diye konuştu.BATISINDA TAPINAK BULUYORRölyefin işlendiği kayanın batı tarafında bir Roma tapınağının bulunduğunu belirten Doç. Dr. Burak, "Roma dönemine ait bir tapınak yapısı. Oldukça büyük bir tapınak yapısı olduğu anlaşılıyor. Üzerinde ve civarında herhangi bir kitabesi olmadığından dolayı, tapınakla ilgili bir bilgimiz yok. Burası bir tanrı veya tanrıçaya hitaben yapılmış. Anavarza ile bağlantılı bir yapı olması gerekiyor" dedi.

Tapınaktaki taş blokların, defineciler tarafından yuvarlanmak suretiyle çevreye dağıtıldığı da görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL