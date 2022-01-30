Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA, Ozan Efeoğlu - Güncel
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Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Adana'da gümrük kaçağı 33 cep telefonu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 55 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da gümrük kaçağı 33 cep telefonu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 55 obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser satışı yapıldığı ileri sürülen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 33 gümrük kaçağı cep telefonu, 30 kablosuz kulaklık ve 55 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Haber

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