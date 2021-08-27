Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 testi ile 14 bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler S.C. ve H.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

Adana yanıyor! Termometreler 42 dereceyi gördü
Adana yanıyor! Termometreler 42 dereceyi gördü
Ayrılmak isteyince darp edilen kadın : ''Ya ben senin canını alacağım ya da sen bana döneceksin' diyor'
Ayrılmak isteyince darp edilen kadın : "'Ya ben senin canını alacağım ya da sen bana döneceksin' diyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Metin Çekmez
Spor Arda Güler Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 17:00:32. #1.16#

title