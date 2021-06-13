ADANA'DA TARİHİ ESER VE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 10 GÖZALTI
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ADANA'DA TARİHİ ESER VE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polisin bazı ev ve iş yerlerine yaptığı operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, makaron, tütün, cep telefonu, sigara ve tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.

ADANA'da polisin bazı ev ve iş yerlerine yaptığı operasyonlarda gümrük kaçağı akaryakıt, makaron, tütün, cep telefonu, sigara ve tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çeşitli ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, Helenistik döneme ait tarihi eser niteliğinde 239 sikke ve obje, metal arama dedektörü ve aparatları, gümrük kaçağı 2 bin 800 litre akaryakıt, 75 bin makaron, 50 kilo nargile tütünü, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca polis kontrol noktalarında durdurulan yolcu otobüslerinde yapılan aramalarda ise gümrük kaçağı 73 cep telefonu ile 2 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA'DA TARİHİ ESER VE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 10 GÖZALTI
ADANA'DA TARİHİ ESER VE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 10 GÖZALTI
ADANA'DA TARİHİ ESER VE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 10 GÖZALTI
ADANA'DA TARİHİ ESER VE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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