Adana'da tarihi eser satma hazırlığındaki 3'ü kamu görevlisi 8 kişi yakalandı
Adana'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 nü mozaiği satmaya çalışan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli yakalandı.
16.08.2020 11:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:12
Adana'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 nü mozaiği satmaya çalışan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 nü mozaiği satmak amacıyla müşteri arayanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sarıçam ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli, 2 nü mozaikle yakalandı.
Ele geçirilen malzemeler, Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA