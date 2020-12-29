Adana'da tarihi eser operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da tarihi eser operasyonu

29.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:41
Adana'da tarihi eser operasyonu

Adana'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda mezar siteli, sütun tabanı ve mezar odası ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda mezar siteli, sütun tabanı ve mezar odası ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde M.Y. isimli şahsın evinde ve bekçilik yaptığı narenciye bahçesinde kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan talimatla arama faaliyeti gerçekleştirildi. Aramada birinci derecede arkeolojik sit alanı içerisinde Erken Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet mermer mezar siteli, 2 adet mermer sütun tabanı ve 3x3 metre ebatında 2 metre derinlikte mezar odası olduğu değerlendirilen kazı alanı tespit edildi. Şüpheli M.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Coşkun Sabah Gülben Ergen Bülent Ersoy Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Domagoj Vida Fırat Aydınus İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da tarihi eser operasyonu | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:41:59. #1.14#
title