Adana'da tarihi eser operasyonu Adana'da tarihi eser operasyonuADANA'da polis, yurtdışına kargoyla gönderilmek üzere olan çok sayıda tarihi obje ve bin 178 sikke ele geçirdi.

Adana'da tarihi eser operasyonu

ADANA'da polis, yurtdışına kargoyla gönderilmek üzere olan çok sayıda tarihi obje ve bin 178 sikke ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurtdışına kargoyla gönderilmek üzere olan tarihi eserler olduğu ihbarını aldı. Belirlenen firmaya baskın düzenleyen ekipler, kargo kutusuna el koydu. Yapılan incelemede, Roma dönemine ait bin 178 sikke, 15 metal parça, 7 gözyaşı şişesi ve çok sayıda obje ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA