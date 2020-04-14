Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen eserler bulundu Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 117 parça heykel, kandil, mühür, obje ve sikke ele geçirildi.

Adana'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 117 parça heykel, kandil, mühür, obje ve sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde boş bir arazide Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bir Meryem Ana heykeli, 3 kandil, 3 mühür, 24 obje ve 86 sikke ele geçirdi. Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 117 eser Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Kaynak: AA