Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'da tarihi eser kaçakçlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tarihi eser kaçakçlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turfanbeyli ilçesi Kayarcık Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, M.M. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 43 obje, 2 metal dedektörü ve 2 kazma ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sürücü M.M. ve yanındaki G.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

'ESKİ SEVGİLİM DEDİKODUSU' CİNAYETLE SONUÇLANDI
'ESKİ SEVGİLİM DEDİKODUSU' CİNAYETLE SONUÇLANDI
'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı
'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı
Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu
Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Tanju Özcan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:58:49. #1.14#

title