Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Adana'da tarihi eser kaçakçlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tarihi eser kaçakçlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turfanbeyli ilçesi Kayarcık Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, M.M. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 43 obje, 2 metal dedektörü ve 2 kazma ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sürücü M.M. ve yanındaki G.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt