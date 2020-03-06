Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

06.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:20

Adana'da düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel, biblo, şamdan ve çok sayıda sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, iki adrese düzenledikleri operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan figürlü bronz heykel, kartal figürlü bronz biblo, avcı figürlü bronz şamdan, gümüş yüzük, 43 gümüş ve bronz sikke ele geçirdi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tarihi eserler, Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA