Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

09.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:12
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 2 kişinin tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin tarihi eserler bulundurduğunu belirleyen ekipler, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma Dönemi'ne ait 2 sikke ve 19 metal obje ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındın, ele geçirilen malzemeler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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