ADANA'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU; SİKKE VE HEYKELCİKLER ELE GEÇİRİLDİ

ADANA'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda Roma ve Hitit dönemlerine ait olduğu belirtilen 250 sikke, 420 heykelcik ve obje, 20 insan ve hayvan figürlü heykel ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait 250 sikke, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen hayvan ve insan figürlü 20 heykel, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 420 heykelcik ve objeler, tarih eserleri temizlemede kullanılan 167 aparat ele geçirildi. Olayla ilgili Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.