Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
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Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

15.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:19
Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde M.Ö, E.K. ve E.G'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin otomobilinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 mermer obje ele geçirdi.

Ekipler, otomobildeki zanlılar M.Ö, E.K. ve E.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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