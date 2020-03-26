Adana'da tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı Adana'nın Karataş ilçesinde, yol kontrolü sırasında üstünde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Karataş ilçesinde, yol kontrolü sırasında üstünde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe Mahallesi Mezarlığı yakınlarında şüphe üzerine Y.Ö'yü durdurdu.

Y.Ö'nün üst aramasında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, 3 yüzük ve 5 obje bulundu.

Şüpheli tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA