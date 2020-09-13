Son Dakika: Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın Pozantı ilçesinde tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

13.09.2020 02:43 | Son Güncelleme: 13.09.2020 02:48

Adana'nın Pozantı ilçesinde tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 31 PR 985 plakalı tır sürücüsü Ömer Ö, Pozantı ilçesi D-750 kara yolunda arıza yapan aracını yol kenarına park etti.

Araçtan inerek tekerleklerini ve farklı yerlerini kontrol ettiği tırın geri kaydığını gören Ömer Ö, durdurmaya çalıştığı aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ömer Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Fatih Artman İbrahim Tatlıses Nilperi Şahinkaya
Spor Can Bartu Tamer Tuna Metin Oktay Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: Son Dakika: Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 02:48:50. #1.15#
title