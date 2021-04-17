ADANA'DA TAKSİCİNİN VURULMA ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADANA'DA TAKSİCİNİN VURULMA ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, husumetli olduğu kişinin iş yerine gidip, tabancayla rastgele ateş açan Kemal G., taksici Erdoğan Ş.'yi bacağından yaraladı.

Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! 'Polise hakkını ver' etiketiyle video paylaştılar
Gelecek Partisi'nden hükümete 3600 ek gösterge göndermesi! "Polise hakkını ver" etiketiyle video paylaştılar

ADANA'da, husumetli olduğu kişinin iş yerine gidip, tabancayla rastgele ateş açan Kemal G., taksici Erdoğan Ş.'yi bacağından yaraladı. Erdoğan Ş.'nin vurulma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 15 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kemal G., aralarında husumet olan Fatih K.'nin iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Kemal G., yanında bulunan tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Fatih K.'nin yanında çalışan Mehmet Ö., olay yerinde bulunan berber Halil G. ile taksici Erdoğan Ş.'nin bacaklarına isabet etti. Kemal G., silahlı saldırının ardından kaçtı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, silahlı saldırının ardından kaçan Kemal G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan saldırı anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kemal G.'nin rastgele ateş açtığı ve bu sırada ortada kalan Erdoğan Ş.'nin taksiyi siper almasıyla bacağından vurulduğu görülüyor.

ADANA'DA TAKSİCİNİN VURULMA ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA
ADANA'DA TAKSİCİNİN VURULMA ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA
ADANA'DA TAKSİCİNİN VURULMA ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA
ADANA'DA TAKSİCİNİN VURULMA ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mario Draghi Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Nur Sürer Ebru Şallı Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rus Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ADANA'DA TAKSİCİNİN VURULMA ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 14:34:58. #1.14#

title