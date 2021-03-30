Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da tabancayla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Adana'da tabancayla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Çatalan Caddesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, A.T'nin bacağından tabancayla vurulduğunu tespit etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma yapan yaralı A.T'nin bir otomobilden vurulmuş halde indiğini ve çevredekilerden yardım istediğini belirledi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen iki kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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