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Uzman çavuşun vurduğu adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uzman çavuşun vurduğu adam hayatını kaybetti

Adana'da tartıştığı uzman çavuş tarafından tabancayla yaralanan şahıs 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Adana'da tartıştığı uzman çavuş tarafından tabancayla yaralanan şahıs 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda 7 Şubat'ta, uzman çavuş Ogün K.'nın (24) tabancayla yaraladığı Özkan Bolat (35) tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Bolat'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan uzman çavuş çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çukurova, Seyhan, Çavuş, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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