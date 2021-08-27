Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı
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Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da silahla ateş açılması sonucu yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da silahla ateş açılması sonucu yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler Zeki S'nin tabancayla ateş açılması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Zeki S. Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede tabancaya ait dört boş kovan buldu.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı
Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı
Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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