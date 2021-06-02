Tabancayla vurulan kişi yaralandı
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Tabancayla vurulan kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Adana'da tartıştığı kişi tarafından tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tartıştığı kişi tarafından tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi Kozan Caddesi'nde, bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Abdurrahman F'nin vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını belirledi.

Yaralı ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Abdurrahman F'nin motosikletli iki kişiyle konuştuğu sırada tabancayla vurulduğunu, ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Tabancayla vurulan kişi yaralandı
Tabancayla vurulan kişi yaralandı
Tabancayla vurulan kişi yaralandı
Tabancayla vurulan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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