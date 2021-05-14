Tabancayla vurulan kişi yaralandı
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Tabancayla vurulan kişi yaralandı

Tabancayla vurulan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde N.A, sokakta bulunduğu sırada, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 1 boş, 3 dolu kovan buldu.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Tabancayla vurulan kişi yaralandı
Tabancayla vurulan kişi yaralandı
Tabancayla vurulan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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