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Adana'da tabancayla vurulan kişi öldü

AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da tabancayla vurulan kişi öldü

Adana'da tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mazlum Ağarman, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki kumar oynandığı değerlendirilen apartman dairesinde A.Z ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında A.Z. tabanca ile Ağarman'a ateş açtıktan sonra kaçtı.

Yaralı ağarman yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ardından da ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağarman, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevke dilen polis ekipleri, delil toplama çalışması yaptı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri

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