Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
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Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da oturduğu kafede tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

18.06.2020 05:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 06:15

Adana'da oturduğu kafede tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki kafede bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde Mert Akıllıca'nın tabancayla vurulma sonucu öldüğünü tespit etti.

Akıllıca'nın, arkadaşı E.A'nın şarjörünü çıkarttığı tabancayı elinden aldıktan sonra kafasına doğrultup sıktığının ileri sürülmesi üzerine soruşturma genişletildi.

Ceset üzerinde yapılan ilk incelemenin sonucu ve E.A'nın çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle bu kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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