Adana'da tabancayla vurulan esnaf bacağından yaralandı
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Adana'da tabancayla vurulan esnaf bacağından yaralandı

09.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:14
Adana'da tabancayla vurulan esnaf bacağından yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerinin önünde tabancayla vurulan esnaf, bacağından yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerinin önünde tabancayla vurulan esnaf, bacağından yaralandı.

İbrahim Tatlıses Caddesindeki iş yerinin önünde tabancayla vurulan kaynakçı Mehmet Ç. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahasi olay yerinde yapılan Mehmet Ç, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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