Adana'da tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı
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Adana'da tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı

16.02.2021 01:23 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:26
Adana'da tabancayla vurulan 2 kişi yaralandı

Adana'da bir apartmanda tabancayla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir apartmanda tabancayla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yaralı bir kişinin çevredekilerden yardım istemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Polis ekipleri yaralı S.A'nın ifadesi doğrultusunda yaptığı çalışmada bu kişinin arkadaşı F.Ç'nin de aynı mahalledeki bir apartmanın zemin katında yaralı olduğunu tespit etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada yaralıların bir apartmanın zemin katında, 3 şüpheli tarafından alacak verecek nedeniyle bacaklarından vurulduğunu belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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