Adana'da tabancayla başından vurularak hayatını kaybeden çocuğun babası gözaltına alındı

Adana'da evlerinde tabancayla başından vurularak yaşamını yitiren çocuğun babası gözaltına alındı.

Adana'da evlerinde tabancayla başından vurularak yaşamını yitiren çocuğun babası gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 20 Nisan'da 8 yaşındaki Medine Güçlü'nün ölümüne yol açan ruhsatsız silahın baba E. Güçlü'ye ait olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan baba, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada E. Güçlü'nün yakını gazetecilerin görüntü almasına tepki gösterdi.

Çocuğun, babasının silahıyla oynarken kazara ateş alması sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Medine Güçlü, 20 Nisan'da Akıncılar Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde başından tabancayla vurulmuştu. Ağır yaralanan Güçlü, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun