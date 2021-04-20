Adana'da tabancayla başından vurulan çocuk ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da tabancayla başından vurulan çocuk ağır yaralandı

Adana'da tabancayla başından vurulan çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da, evlerinin penceresinde saksılardaki çiçekleri sulayan çocuk, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancayla başından ağır yaralandı.

Adana'da, evlerinin penceresinde saksılardaki çiçekleri sulayan çocuk, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancayla başından ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki Medine Güçlü, merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki müstakil evlerinin penceresinde saksılardaki çiçekleri suladığı sırada başından tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan Güçlü, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güçlü, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan polis, silahı kullanan kişiyi tespit edebilmek için araştırma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı
Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı
Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı! 'Sevgilimi niye taksine aldın?' deyip saldırıya geçti
Taksiciye tinerli bıçaklı saldırı! "Sevgilimi niye taksine aldın?" deyip saldırıya geçti
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da tabancayla başından vurulan çocuk ağır yaralandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:30:16. #1.14#

title